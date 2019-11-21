المفتي يستقبل سفير سلطنة عمان بالقاهرة لتوديعه قبيل مغادرته لتسلم مهام منصبه

استقبل الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في مكتبه ظهر اليوم السفير الدكتور علي بن أحمد العيسائي سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، في زيارة ودية لتوديعه قبل مغادرة القاهرة إلى سلطنة عمان لتسلم مهام منصبه الجديد.



وهنأ المفتي، الدكتورَ العيسائي بصدور المرسوم السلطاني بتعيينه عضوًا بمجلس الدولة العماني، وهو واحد من أرفع المناصب في السلطنة، والذي يعد أحد جناحي مجلس عمان المتمثلين في مجلس الدولة ومجلس الشورى.



وأضاف مفتي الجمهورية أن اختيار الدكتور العيسائي اختيار موفق لما له من خبرات طويلة وجدارة، فقد بدأ مباشرة مهام عمله في مصر في عام 2016 قائمًا بأعمال وكيل الوزارة للشئون الدبلوماسية في الخارجية العمانية بعد أن عمل قبل ذلك سفيرًا لسلطنة عُمان لدى تونس.



وتوجه المفتي بخالص الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يلهمه التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد، وأن ينفع به البلاد والعباد.



من جانبه أعرب السفير العُماني عن خالص تقديره لفضيلة المفتي على حسن ضيافته واستقباله، مؤكدًا على عمق العلاقات بين مصر وسلطنة عمان على كافة المستويات. وأشار إلى أن الفترة التي قضاها في مصر هي فترة مميزة في تاريخه على المستوى العملي والإنساني.