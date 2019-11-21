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استعدادا لتطبيق قانون التأمينات.. اتحاد العمال ينظم حملة "أمن مستقبلك وأسرتك"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:54 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تنظيم حملة قومية للتامين الاجتماعى على صغار العاملين فى المنشات والاعمال الخاصة واليدوية والباعة الجائلين وذلك تحت شعار "امن مستقبل نفسك واسرتك".

قال النائب محمد وهب الله الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بان الحملة تهدف الى توعية اصحاب المهن والمشروعات الصغيرة والبالغ عددهم نحو 10 مليون عامل بسرعة القيد فى مكاتب التامينات الاجتماعية استعدادا لبدء تطبيق القانون الجديد 148 لسنة 2019 اعتبارا من اول يناير المقبل.

أكد وهب الله أن القانون نص على قيام الدولة كصاحب عمل فى هذه الانشطة وبسداد نسبة 9% من قيمة اشتراك المؤمن عليهم على ان يتحمل العامل نسبة 12% وفقا للاجر الفعلى المتفق عليه شهريا مع صاحب العمل.

وأعلن أن النقابة العامة لعمال التجارة بدأت فعلا فى حصر وتسجيل الباعة الجائلين البالغ عددهم 5 ملايين وذلك من خلال لجان نقابية بجميع المحافظات والتى تم انشاء عدد منها بالاسكندرية والمنصورة والفيم وبنى سويف، ولضمان التامين الاجتماعى عليهم يتم الاتفاق مع الادارات المحلية على تخصيص اماكن للبيع.
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