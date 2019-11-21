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محافظ القاهرة يكرم الفائزين بجائزة التميز الحكومي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:52 م
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التكريم
التكريم
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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الجهود المبذولة من جانب المحافظة لتكوين جهاز إداري كفء فعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية ورضا المواطنين، والعمل منذ فترة طويلة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية التي يتم إنشاءها بالأحياء والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتنفيذاً لاستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد والتحول من النظام الورقي للنظام الرقمي بالتعاقد مع إحدى شركات الدفع النقدي تسهيلاً على المواطنين لسداد مستحقات المحافظة من أي منفذ للشركة داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف المحافظ، أن فوز العاصمة بـ 4 مراكز فى جائزة مصر للتميز الحكومى يعد دافع قوى لتعزيز الروح التنافسية وثقافة التميز على مستوى أحياء القاهرة الأمر الذى سينعكس بأثر ايجابى على المواطن بالارتقاء بمستوى الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والتميز وسيساعد على تنمية القدرات البشرية وتطوير الجهاز الإداري بالأحياء وهو ما سيساعد على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. 

وجاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين من العاملين بالمحافظة بجائزة التميز الحكومي حيث حصل حي مصر الجديدة على جائزتين وهما المركز الثالث لجائزة المؤسسة المتميزة والمركز الثالث لجائزة المراكز التكنولوجية، وحصل مركز تكنولوجي حي المعادي على المركز الثاني لجائزة المراكز التكنولوجية، كما حصل المهندس أحمد الدميري مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة على المركز الثالث لأفضل مدير عام.

كما قام المحافظ بتكريم أبناء المحافظة الذين اجتازوا دورات مركز التنمية المحلية بسقارة لإعداد قادة المستقبل وهم حسام الدين رأفت، وعاطف صلاح الدين السيد، وبنان محمود عبد التواب ومحمود محمد كامل ، ومحمود محمد أحمد، بالإضافة إلى ابتسام تبع علي حسن الحاصلة على ماجستير إدارة الاعمال الدولي بالجامعة الفرنسية بالقاهرة.

وشمل التكريم أعضاء لجنة المتابعة والتنسيق والإشراف على اشتراك المحافظة في مسابقة االتميز الحكومي برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام لمحافظة القاهرة وعضوية كل من محمد الزيات رئيس الادارة المركزية للمجالس والمؤتمرات، وخالد مصطفى مدير إدارة الإعلام، وسيد بدري مستشار المحافظ للمعلومات، وأميرة خميس مديرعام المكتب الفني للسيد المحافظ، ورانيا حسن مدير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، ورجائي محمد رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية.

كما شمل التكريم أيضاً مجموعة من شباب العاملين الذين شاركوا في أعمال اللجنة وهم أحمد عبده وهدى عبد الحكيم، وبنان محمود، ووسام إسماعيل، ولبنى حسنين.
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