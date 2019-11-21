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"ملثم ومقص أشجار".. "الأمن العام" يكشف تفاصيل مقتل "دجال" في المنيا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:47 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجح قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم من كشف غموض مقتل دجال بالمنيا.

وتبلغ لمركز بني مزار أمن المنيا بالعثور على جثة حاصل على دبلوم (سن 48 والسابق اتهامه في عدد16 قضية "خيانة أمانة، تبديد أموال عامة"ومقيم بدائرة المركز) بالطريق بجوار أحد المنازل المتاخمة للزراعات بدائرة المركز وبها عدة طعنات بالصدر وجروح متفرقة بالرقبة والرأس واليد اليسرى وما قرره شاهد رؤية "تاجر سن 35 بسماعه صوت استغاثة حال تواجده بمنزله المجاور لمكان الواقعة وباستطلاعه الأمر شاهد مجهولا ملثما ممسكاً بيده سكين وحال مشاهدته له هرب داخل الزراعات.

يشار إلى أن المجني عليه يشتهر عنه العمل في مجال الدجل والشعوذةـ، وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنيا عن تحديد مرتكب الواقعة عامل (سن 52 مقيم بات الناحية والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا "قتل , تعدي, هروب من مراقبة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه, وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من المجني عليه بالاتفاق مع نجل عمومته عامل "سن 51 مقيم بذات الناحية" على استدراج المجني عليه لمنزله بحجة علاج زوجته روحانياً على أن يقوم هو بالاختباء بالطريق ورصده حال انصرافه والإجهاز عليه بآلة حادة (نصف مقص أشجار  "أعده مسبقاً") فأحدث إصابته التي أودت بحياته وهرب داخل الزراعات تاركاً الدراجة النارية خاصته "تروسيكل".

وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة وكذا الملابس التي كان يرتديها أثناء ارتكابه الواقعة (جلباب, 2 كوفية ، حذاء حبل "عليهم آثار دماء") مدفونين بقطعة أرض زراعية وبتفتيش منزل المتهم تم ضبط (فرد خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار) واعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع أمكن ضبط نجل عمومه المتهم المذكور.
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