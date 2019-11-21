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ضياء السيد: لا تلوموا رمضان صبحي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:49 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الصو
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علق ضياء السيد المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب السابق على كلمات رمضان صبحي قائد المنتخب الأوليمبي، حول ترشيحات انضمام لاعبين من المنتخب الأول للعب في أولمبياد طوكيو 2020.

وحرص رمضان صبحي قائد الفراعنة للتحدث عن الثلاثي فوق السن خلال المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية قائلًا:" مع احترامي للجميع لكن القائمة ضمت 21 لاعبا كافحوا لتحقيق التأهل، ولدينا هدف كبير نسعى لتحقيقه غدا وهذا هو الأهم في الوقت الحالي".


وقال ضياء السيد في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": أؤيد كلمات رمضان صبحي، ولا يعد هذا تقليل من اللاعبين الكبار، ولكننا نتحدث عن إعطاء كل ذي حقٍ حقه".

وأضاف السيد: "البعض وصف كلمات رمضان صبحي بخلق عدائية مع نجوم المنتخب الأول، وهذا الكلام غير صحيح، هو يتحدث عن مجهود زملائه باعتباره قائدًا ولا يمكن لومه على ذلك".

واختتم: "جهاز المنتخب الوطني بقيادة شوقي غريب المدير الفني، قدم مستوى رفيعًا بالأمم الإفريقية، وأثبتوا رجولتهم وروحهم العالية في الدفاع عن قميص البلاد، وتواجد جميع اللاعبين دون غيرهم في الأولمبياد سيكون بمثابة التكريم المُستحق".


ونجح المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، في التأهل لنهائيات أولمبياد طوكيو 2020، للمرة الثانية عشر في تاريخه.


جاء ذلك بعدما حقق المنتخب الوطني فوزًا كاسحًا على جنوب إفريقيا، بثلاثية دون رد في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات تتنافس على ثلاث بطاقات مؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويخوض المنتخب الأوليمبي نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخه، حيث سيواجه منتخب كوت ديفوار يوم 22 نوفمبر الجاري في ختام البطولة.
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ضياء السيد رمضان صبحي المنتخب الاوليمبى

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