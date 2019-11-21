الخارجية السورية تهاجم أردوغان: خارج عن القانون الدولي

شن مصدر في الخارجية السورية، هجومًا عنيفًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفه بـ "الخارج عن القانون الدولي".

وبحسب وكالة "سانا" السورية، قال المصدر، إن الرئيس التركي، يستند في نواياه وأفعاله إلى "الاحتلال والعدوان بغض النظر عن التزاماته".

وأضاف: إن "النظام التركي وقواته وأدواته من تنظيمات إرهابية ومرتزقة يواصلون ارتكاب جرائمهم بحق الشعب السوري، وذلك على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا في إطار عملية أستانا وسوتشي".

تصريحات المسؤول السوري، جاءت في معرض إدانته لما وصفه بـ"الاعتداءات الإجرامية" التي ترتكبها "قوات الاحتلال التركي" ضد الشعب السوري.

و استنكر "بأشد العبارات" العمليات التركية "التي كان آخرها الضربات الجوية التي نفذتها أمس طائرات بدون طيار على الأحياء السكنية في ريف تل أبيض في الرقة، وأدت إلى ارتقاء خمسة شهداء من المدنيين بينهم أطفال وسقوط عدد من الجرحى".

وطالبت الخارجية السورية الرأي العام العالمي بالتحرك فورا "من أجل إرغام أردوغان على وقف جرائمه بحق الشعب السوري، والتي تشكل خرقا صارخا وخطيرا للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية".