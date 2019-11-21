Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ الجيزة: نقل 12 كشك من مدخل محطة مترو المنيب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:47 م
Advertisements
نقل الكشك
نقل الكشك
Advertisements
تمكنت محافظة الجيزة، من نقل 12 كشك من مسار مدخل محطة مترو أنفاق المنيب بحي جنوب الجيزة وتسكينهم بالأماكن المخصصه لهم بعيداً عن مجري الطريق.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الأكشاك كانت تعيق حركه المارة من المواطنين لإشغالها مسار الطريق وتعديهم علية من خلال عرض المنتجات والسلع، مؤكدًا أن المحافظة تلقت العديد من مطالب المواطنين بالبحث عن مكان بديل للأكشاك‪.‬

ولفت إلى أنه تم نقل الأكشاك بعيداً عن حركه المشاة بمحيط المحطة حفاظاً علي مصدر رزق العاملين بها مؤكداً أنه سيتم متابعة الأكشاك دوريا للتأكد من التزامهم بالأماكن المخصصة لهم وفي حال عدم إلتزامهم سيتم سحب الكشك من المخالف وإزالته كإجراء رادع‪.‬

تصريحات المحافظ جاءت عقب الحملة التي شنتها المحافظة أمس، حيث أكد راشد أنه تم شن حملات مكبره بمنطقة المنيب أسفرت عن رفع مئات من حالات الإشغال والتعديات للمقاهي والمحلات والمنشأت التجارية وعربات المأكولات والباعة الجائلين بمنطقة المنيب وأسفل كوبري عباس وشارك فيها أكثر من 25 سيارة ومعدة وتم إيداع كافة المضبوطات، مخازن حي جنوب وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 

ومن جانبه، أكد رئيس مدينة الجيزة، أنه تم تجهيز باكيات حديدية للأكشاك المرخصة بمحيط محطة المنيب لتنظيم أماكن تواجدهم مشيراً أن الحملات التى تم شنها أمس جاءت بمشاركة مديرية أمن الجيزة وشرطة المرافق وحى جنوب الجيزة مؤكدًا استمرار الحملات بناء على توجيهات اللواء المحافظ لإعادة الانضباط للشارع.

الحملات جاءت بمشاركة تيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب الجيزة واللواء على شلش مساعد مدير الامن لقطاع الجنوب واللواء أحمد عزيز مدير شرطة مرافق الجيزة وحكمدار الجيزة وممثلى إدارات المتابعة والإشغالات .
Advertisements

أخبار تهمك

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 12 دقيقة

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. الأهلي يشعل حربا مع الزمالك على نجم وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ يوم

حكاية "فتاة الشروق".. اغتصبها والدها وشقيقها لمدة 9 سنوات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ 38 دقيقة

أول رد فعل من الزمالك على إقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ أقل من ساعتين

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر سيتي يخطط لخطف صفقة ريال مدريد وبرشلونة المنتظرة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة رحيل الخطيب عن الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

02:06 م

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

11:39 ص

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

02:40 م

حقيقة رحيل الخطيب عن الأهلي

02:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status