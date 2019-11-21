محافظ الجيزة: نقل 12 كشك من مدخل محطة مترو المنيب





وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الأكشاك كانت تعيق حركه المارة من المواطنين لإشغالها مسار الطريق وتعديهم علية من خلال عرض المنتجات والسلع، مؤكدًا أن المحافظة تلقت العديد من مطالب المواطنين بالبحث عن مكان بديل للأكشاك‪.‬



ولفت إلى أنه تم نقل الأكشاك بعيداً عن حركه المشاة بمحيط المحطة حفاظاً علي مصدر رزق العاملين بها مؤكداً أنه سيتم متابعة الأكشاك دوريا للتأكد من التزامهم بالأماكن المخصصة لهم وفي حال عدم إلتزامهم سيتم سحب الكشك من المخالف وإزالته كإجراء رادع‪.‬



تصريحات المحافظ جاءت عقب الحملة التي شنتها المحافظة أمس، حيث أكد راشد أنه تم شن حملات مكبره بمنطقة المنيب أسفرت عن رفع مئات من حالات الإشغال والتعديات للمقاهي والمحلات والمنشأت التجارية وعربات المأكولات والباعة الجائلين بمنطقة المنيب وأسفل كوبري عباس وشارك فيها أكثر من 25 سيارة ومعدة وتم إيداع كافة المضبوطات، مخازن حي جنوب وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



ومن جانبه، أكد رئيس مدينة الجيزة، أنه تم تجهيز باكيات حديدية للأكشاك المرخصة بمحيط محطة المنيب لتنظيم أماكن تواجدهم مشيراً أن الحملات التى تم شنها أمس جاءت بمشاركة مديرية أمن الجيزة وشرطة المرافق وحى جنوب الجيزة مؤكدًا استمرار الحملات بناء على توجيهات اللواء المحافظ لإعادة الانضباط للشارع.



الحملات جاءت بمشاركة تيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب الجيزة واللواء على شلش مساعد مدير الامن لقطاع الجنوب واللواء أحمد عزيز مدير شرطة مرافق الجيزة وحكمدار الجيزة وممثلى إدارات المتابعة والإشغالات .



تمكنت محافظة الجيزة، من نقل 12 كشك من مسار مدخل محطة مترو أنفاق المنيب بحي جنوب الجيزة وتسكينهم بالأماكن المخصصه لهم بعيداً عن مجري الطريق.