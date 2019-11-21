الإفتاء: منع العلاقة الزوجية بأمر الطبيب لا حرج فيه



ومن ناحيته، أوضح الشيخ محمد وسام، عضو هيئة لجنة الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر، أن الأصل في الطهارة من الجنابة أن تغمر المياه الجسم، ولكن إذا كان هناك مشقة، والمرأة تدفع أموال باهظة للتزين لزوجها وهو أمر يجب عليها، فجائز أن تمسح على شعرها عند المالكية إذا كانت عروس.



وقالت متصلة، إنها حامل في الشهور الأولى، والطبيبة منعت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، فهل في ذلك إثم، ليرد "وسام"، في إجابته، أنه لا حرج في ذلك على الزوجين، فمنع العلاقة الزوجية جاء بأمر الطبيبة، ويرجع إلى منع الضرر.



وجهت متصلة سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر "الفيسبوك"، قائلة: "هل التطهر من الجنابة يتطلب غسيل الشعر بالكامل، أم يمكن المسح عليه، مع العلم أن شعرها مجعد، وتدفع أموالا كثيرة لتحسينه من أجل التزين لزوجها".