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محافظة القاهرة تحافظ على الصدارة خلال الموجة 14 لاسترداد الأراضي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:43 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسماعيل منطاوي
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واصلت محافظة القاهرة إزالة التعديات على أراضى الدولة بالعاصمة، استمرارا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة استرداد اراضى الدولة المعتدى عليها

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن إجمالي ما تم استرداده حتى الآن 27.5 مليون م2 لتحافظ العاصمة على صدارتها فى استرداد الأراضي خلال الموجة 14 .

وأضاف المحافظ أن محافظة القاهرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بحى المعصرة تمكنت من تنفيذ إزالة بمساحة 105000 م2 بمنطقة الإبل التابعة لمحافظة القاهرة، كما تمكن حى روض الفرج من إزالة التعديات عن أرض تتبع الهيئة العامة للسكك الحديدية بمساحة 2046 م2 .

وأشار المحافظ إلى أن حى مصر القديمة تمكن من تنفيذ قرار إزالة بمساحة 1300م2 بشارع كورنيش النيل تابعة لوزارة الأوقاف، و3 قرارات إزالة بمساحات 750 م2 و1000 م2 و 500 م2 أسفل الدائري بأثر النبى تابعين لهيئة الطرق والكبارى .

وأكد المحافظ أن ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي فى مقدمة أولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من اجل عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز.

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الكلمات المفتاحية

محافظة القاهرة رئيس الجمهورية التعديات على أراضى الدولة استرداد اراضى الدولة

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