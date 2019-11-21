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"أحمد محمد" يحصد لقب الطالب المثالي بزراعة الفيوم

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:41 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
ريهام على
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شهدت الأستاذة فايزة حجي مدير عام المدن الجامعية، بجامعة الفيوم، فعاليات مسابقة الطالب المثالي بالمدن الجامعية للطلبة بحضور الدكتور مسعود علي مسئول التواصل ومنسق الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية.

 وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطالله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب 2019.

أشارت الأستاذة فايزة حجي، أن مسابقة الطالب المثالي بالمدن الجامعية تعتمد على عدد من المعايير والأسس بالإضافة إلى سلوك الطالب داخل المدينة الجامعية.

كما أن لجنة تحكيم المسابقة أشادت بالمستوى الأخلاقي والعلمي والدراسى للطلاب المتقدمين وأنهم يعتبروا نماذج مشرفه لزملائهم، حيث فاز بلقب الطالب المثالي أحمد محمد عبدالتواب بالفرقة الثالثة كلية الزراعة.

"أحمد محمد" يحصد لقب الطالب المثالي بزراعة الفيوم
"أحمد محمد" يحصد لقب الطالب المثالي بزراعة الفيوم
"أحمد محمد" يحصد لقب الطالب المثالي بزراعة الفيوم
"أحمد محمد" يحصد لقب الطالب المثالي بزراعة الفيوم
"أحمد محمد" يحصد لقب الطالب المثالي بزراعة الفيوم
"أحمد محمد" يحصد لقب الطالب المثالي بزراعة الفيوم
"أحمد محمد" يحصد لقب الطالب المثالي بزراعة الفيوم
"أحمد محمد" يحصد لقب الطالب المثالي بزراعة الفيوم
"أحمد محمد" يحصد لقب الطالب المثالي بزراعة الفيوم
"أحمد محمد" يحصد لقب الطالب المثالي بزراعة الفيوم
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الكلمات المفتاحية

مسابقة الطالب المثالي بالمدن الجامعية مدير عام المدن الجامعية لطلاب جامعة الفيوم الأستاذة فايزة حجي

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