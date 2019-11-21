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متحف "أديب نوبل" يضع الاحتفال بذكرى ميلاد نجيب محفوظ على رأس مهامه

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:39 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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عقد مجلس أمناء متحف نجيب محفوظ، والمشكل بقرار من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، رقم (642) لسنة 2019، أولى اجتماعاته بمقر المتحف، والكائن بتكية محمد بك ابو الدهب بجوار الجامع الأزهر.

واستعرض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الاجتماع المجهودات التي قامت بها وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الصندوق لإنجاز هذا الصرح الكبير.

وفي سياق متصل ناقش المجلس الاستعدادات الخاصة بالاحتفال بميلاد "أديب نوبل" خلال شهر ديسمبر القادم، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لاقتناء نسخة من الفيلم المكسيكي (زقاق المدق) المأخوذ عن رواية بنفس الاسم، وترجمته بالتعاون مع أكاديمية الفنون، بالإضافة إلى عقد سلسلة من الندوات بالتعاون مع المجلس الاعلي للثقافة . 

ومن الجدير بالذكر أن مجلس أمناء المتحف يضم فى عضويته مجموعة من أبرز الأسماء اللامعة فى مجال الأدب والقصة والنقد هم: الاديب الكبير يوسف القعيد رئيسأ، السيدة أم كلثوم نجيب محفوظ، الروائي نعيم صبري، د. محمد احمد بدوي، الكاتب الصحفي سيد محمود، الناقدة ماجدة موريس، أ.د. حسين حمودة، د. شيرين أبو النجا، الكاتبة الصحفية ماجدة الجندى، أ.د. خيرى دومة والإعلامية منى الشاذلي.

 كما يضم المجلس لعضويته أعضاء بصفتهم هم  الأمين العام للمجلس الاعلي للثقافة، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب.
متحف "أديب نوبل" يضع الاحتفال بذكرى ميلاد نجيب محفوظ على رأس مهامه
متحف "أديب نوبل" يضع الاحتفال بذكرى ميلاد نجيب محفوظ على رأس مهامه
متحف "أديب نوبل" يضع الاحتفال بذكرى ميلاد نجيب محفوظ على رأس مهامه
متحف "أديب نوبل" يضع الاحتفال بذكرى ميلاد نجيب محفوظ على رأس مهامه
متحف "أديب نوبل" يضع الاحتفال بذكرى ميلاد نجيب محفوظ على رأس مهامه
متحف "أديب نوبل" يضع الاحتفال بذكرى ميلاد نجيب محفوظ على رأس مهامه
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