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"القوى العاملة": 30 مفتشاً في أكبر حملة ليلية على المنشآت بالإسماعيلية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:38 م
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وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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نفذت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية أكبر حملة ليلية موسعة على المنشآت التجارية والسياحية بمنطقة البلاجات بالإسماعيلية، وذلك لضبط مدى تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومدى تطبيق قانون العمل بهذه المنشآت المهمة بالمحافظة، حيث شارك في الحملة ٣٠ من مفتشي السلامة والصحة المهنية والعمل، بإشراف مديري التفتيش والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل بالمديرية.

وتأتي هذه الحملة، في اطار تعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان بضرورة التزام المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال التفتيش الدوري على هذه المنشآت ومدى توافر وسائل الحماية المدنية.

وأكد الوزير أهمية ملف السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى خطورة الحوادث في بعض أماكن العمل، حيث تؤثر على العامل وهو العنصر البشري الأعظم في العملية الانتاجية، فضلا عن العنصر المادي الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد .

وأشار الوزير إلي أن الوزارة تعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال ندوات التوعية ، وبروتوكولات التعاون المشتركة بين الوزارة والجامعات ، فضلا عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم لنشر هذه الثقافة بين طلاب المدارس في المراحل الابتدائية من خلال حلقات لتتحول هذه الثقافة إلى سلوك.

وفي نفس السياق قال ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية: إن الحملة الليلية التي قامت بها المديرية تمت في أكبر المنشآت الحيوية والسياحية بالمدينة ، مشيرا إلي أنها أسفرت عن وجود عدد من المنشآت مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم وجود تقارير للحماية المدنية، وقد تم منح المنشآت مهلة لتصحيح أوضاعها، من حيث اشتراطات السلامة والصحة المهنية خاصة خلال فترة موسم الشتاء والذي تقل فيه الحركة السياحية بالمحافظة مما يعطي فرصة للمنشآت للعمل على تلافي أي ملاحظات ، في مجال اشتراطات السلامة والصحة المهنية أو تطبيق قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ .
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