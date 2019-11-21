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"القوى العاملة" تشارك المصريات بإيطاليا افتتاح معرض للملابس والمأكولات

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:36 م
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وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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قام مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا بمشاركة مجموعة من المصريات المقيمات بإيطاليا افتتاح معرض للملابس والمأكولات المصرية لتشجعهن في الحصول علي دخل يعينهن علي تربية أولادهن، حيث يوجد عدد منهن أرامل، بينما البعض الآخر  لمساعدة أزواجهن علي أعباء المعيشة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بضرورة التواجد المستمر مع  الجالية المصرية بمواقع العمل المختلفة والتواصل  معهم في لقاءات مستمرة ، وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالى بميلانو عزت عمران ، أشار فيه إلى أنه التقى فى إطار زياراته الميدانية مع العمالة المصرية قام بمشاركة افتتاح معرض لتنظيم بيع الملابس والمأكولات ، وكان تواجده معهم  لتشجيعهن علي مشروعهن وتشجيع المرأة المصرية علي العمل بالدول الأوروبية عامة، وإيطاليا خاصة.

وتم التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، والتأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالى فى خدمتهم، وتم تزويدهم  بالتليفون الشخصى للمستشار العمالى.
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