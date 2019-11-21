تسليم شهادات الحضور في ورشة المخرج اﻷمريكي جيروم غامري بمهرجان الرباط لسينما المؤلف (صور)

اختتمت اليوم ورشة كتابة السيناريو للمخرج اﻷمريكي جيروم غامري، والتي كانت علي مدار 4 أيام ضمن فاعليات مهرجان الرباط لسينما المؤلف بالمملكة المغربية، وهي ورشة موجهة للمهنيين والطلاب وباقي المهتمين بكتابة السيناريو وراوية القصص التي تدخل في إنتاج اﻷفلام الروائية الطويلة واﻷعمال التليفزيونية.

وامتددت الورشة لمدة 4 أيام علي مدار ساعتين يومياً، وتم فيها مراجعة مختلف جوانب اﻷشكال من البنية ' اﻷفتتاحيات 'الشخصية' البناء الدرامي' النمط ' النبرة ' اﻷبتكارات السردية المعاصرة.

بينما ركز نصف الحصة اﻷخر علي النهوض بأفكار المشاركين في الورشة في كل من السينما والتليفزيون.

وقد حضر عدد كبير من ضيوف المهرجان والمهتمين بسينما، وفي نهاية الورشة تم تسليم شهادات معتمدة من أدارة مهرجان الرباط لسينما المؤلف بتوقيع خاص من المخرج جيروم غامري ومديرة المهرجان ملاك الدحموني، والتي كانت هذة الورشة تحت أشرافها.

وتحدثت ملاك وقالت أن الورشة أول مرة تقام هذا العام، وسوف تستمر العام القادم، ولكن سوف نقوم بتطوريها وأيضاً يتم تقديم دعم ﻷصحاب المشاريع واﻷفلام.