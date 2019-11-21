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حبس 5 متهمين بالانضمام للإرهابية بالشرقية 15 يوما (أسماء)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:24 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل 
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قررت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حبس 5 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور،

وهم:-
1. رضا أحمد إسماعيل سلامة
2. محمد حسن عبدالله سليمان
3. عبدالوهاب عبدالله سليمان
4. عبدالشافى شحاته محمد
5. عبدالسلام محمد أحمد عامر

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
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