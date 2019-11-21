5 صور من افتتاح معرض الكتاب بكلية البنات جامعة الأزهر

هيئة الكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، تضيف زهرة جديدة إلى باقة المعرفة والنور من خلال فتح آفاق جديدة ضمن الخطة التي وجهت إليها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، للتوسع في إقامة معارض الكتاب التي شملت كل أنحاء مصر.

حيث افتتح أمس معرض الكتاب الأول بكلية العلوم بنات بجامعة الأزهر حضر الافتتاح الأستاذة الدكتورة آمال حسن عميدة كليه العلوم ومحمد الفقي رئيس قطاع التسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب والأستاذة الدكتورة مها غازي وكيل الكلية والأستاذة سعاد بكر الأمين المساعد لفرع البنات.

وأشاد الجميع بالمعرض بما حواه من تنوع معرفي وثقافي شمل جميع المجالات مثل التاريخ والأدب والفنون والفلسفة والعلوم وكتب الاطفال وغيرها من شتى المجالات.

وقد شهد المعرض اقبالا كبيرا من الطالبات عقب الافتتاح، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 5 ديسمبر.