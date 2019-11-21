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ظلام دامس.. قطع الكهرباء عن أكثر من 30 منطقة و10 قرى بالمحلة السبت المقبل

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:21 م
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أرشيفية
أرشيفية
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تقطع شركة كهرباء شرق الغربية، التيار الكهربائى من محطة محولات غرب المحلة يوم السبت القادم، لمدة ساعتين من السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحا نفس اليوم؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية.

وأعلن المهندس أشرف محمد الحسينى رئيس القطاع، أن المناطق التي ستتأثر بانقطاع الكهرباء بمدينة المحلة الكبرى، هي: "شارع نعمان الأعصر، المركز الطبي، المخبز الألى، طريق الجابرية، منطقة السكة الوسطى – سوق اللبن، مجلس المدينة، منطقة الزراعة، طريق دمرو، طريق ديرب، منطقة سيدى خلف، منطقة العيسوى، شارع الحنفي، شارع العباسي القديم، المبرة، السنترال 1 ، 2، حى أول المحلة – مجمع الأحوال المدنية، منطقة زكريا، شارع جلال الدين، شارع المعهد الديني، قسم ثالث المحلة، المنطقة الصناعية، المنسوب، برهام، أبو دراع، عزبة خضر، سوق الجملة، أبو زهرة، القاضي،  الإمام، منطقة إخوان خليل، جسر الجمهورية، المنشية، طريق بلقينا القديم، مركز الكبد، مستشفي الصدر، مستشفي الحميات".

أما القرى، فتشمل: "الدواخلية، نمرة البصل، السجاعية، صفط تراب، سندسيس، عياش، ديرب هاشم، بلقينا،  الهياتم، الجابرية، البنوان، تنقية المياه 1 ، 2،  سامول، المعتمدية،  دونشر". 

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