ندوة عن مشروعات برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا بجامعة جنوب الوادي



ونوه يوسف رجب ممثل مركز اعلام قنا عن اهمية نشر المعلومات الصحيحة بدون تهويل أو تهوين وإبراز صورة حقيقية لما تقوم به الحكومة المصرية من مشروعات تنموية وبنية تحتية على أرض الواقع كما دعا كافة طلاب الجامعة للحذر من ما يبث وينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات بالرجوع للمصادر الحقيقية للمعلومة.



واختتمت الندوة بحديث سماح عبدالله مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية عن التخطيط التشاركي وكيفية اختيار الخطط والمشروعات التي جرى تنفيذها على أرض الواقع وجارى الانتهاء مما تبقى منها.



وفى نهاية الندوة دار حوار مفتوح بين طلاب الجامعة المشاركين في الندوة ومسئولي برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا.



نظمت جامعة جنوب الوادي بقنا، ندوة توعوية عن مشروعات برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا.جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ابوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على الدين القصبي منسق الأنشطة الطلابية والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا ويوسف رجب ممثلًا عن مركز اعلام قنا وسماح عبدالله مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية وحشد من طلاب الجامعة من مختلف الكليات.وأعرب الدكتور محمد ابوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن شكره وتقديره للمشاركين في ندوة اليوم من ممثلي برنامج التنمية المحلية والهيئة العامة للاستعلامات بقنا ولطلاب الجامعة المشاركين في ندوة اليوم.وتحدث نائب رئيس الجامعة، عن أهمية مثل هذه الندوات التوعوية التي تساهم بقدرًا كبير في نشر التوعية بالمشروعات المنفذة على أرض الواقع والتي يجرى تنفيذها بمعرفة الحكومة المصرية، وأن هذه الندوات تعمل على زراعة الأمل، وتجدد التفاؤل في النفوس وتحد من الإشاعات الهدامة التي يطلقها أعداء الوطن.ودعا الدكتور محمد ابوالفضل بدران، كافة طلاب الجامعة المشاركين بالحضور فى ندوة اليوم بتوعية زملائهم عن المشروعات التي تقام على أرض محافظة قنا من مشروعات بنية تحتية وصناعية وطرق وكباري شيدتها الدولة في السنوات السابقة وما يعد تنفيذه من خطط بناءه في المستقبل القريب.وأكد الدكتور على الدين القصبي، منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، أن برنامج التنمية المحلية المشرف على كافة المشروعات الممولة من البنك الدولي يعمل على ربط رؤية مصر 2030 في مسيرة التنمية الشاملة في مصر وربط الحاضر بالمستقبل.كما دعا الدكتور على الدين القصبي، كافة طلاب الجامعة للمشاركة في عملية البناء والتنمية الذى يضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية وان تكون هناك شراكة مستقبلية بين برنامج تنفيذ مشروعات التنمية المحلية وجامعة جنوب الوادي.