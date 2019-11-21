التحقيق في سقوط طفل من الطابق الخامس بالهرم

وكانت بدأت النيابة العامة، بالتحقيق في واقعة سقوط طالب من الطابق الخامس، وأمرت بالتحريات حول الواقعة، فيما أمرت باستدعاء أسرة الطالب لسؤالهم.



وتلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط شخص من علو بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم مدعومة بسيارة إسعاف وتبين سقوط "عبدالرحمن م" 15 سنة، طالب، من أعلى العقار محل سكنه من الطابق الخامس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بتشريح جثة طالب ويدعى "عبد الرحمن" البالغ من العمر 15 سنة، إثر سقوطه من الطابق الخامس بمنطقة الهرم بعدما اختل توازنه، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.