"عربية البرلمان": الوجود الإسرائيلي على الدولة الفلسطينية "باطل وظالم"

استنكر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بيان وزارة الخارجية الأمريكية، والتي أكدت فيه أن أمريكا لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، وجميع الإجراءات التي تتخذها، الولايات المتحدة لجعل المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، شرعية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل على تصدير قانونية وشرعية إجراءات دولة الاحتلال في اغتصاب الأراضي الفلسطينية العربية، لتصويرها للعالم.



كما أكد وكيل لجنة الشؤون العربية، أن الوجود الإسرائيلى على أراضي الدولة الفلسطينية باطل وظالم للشعب الفلسطينى والعربى، واصفًا مساعدات ودعم الإدارة الأمريكية، لإسرائيل في التوغل واغتصاب الأراضي الفلسطينية بـ"الظالمة والطاغية".



وأضاف أن وجود المستوطنات الإسرائيلية غير شرعى، فهي أراض محتلة وفقا للقانون الدولي ومخالفة وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بالأمم المتحدة ذات الصلة، ولا يجوز لسلطة الاحتلال أن تقوم بممارسات غير مشروعة تغير من طبيعة الأرض المحتلة، فقرار وزير الخارجية الأمريكي هو والعدم سواء، مطالبا من المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، سرعة التحرك لحماية القانون الدولى خاصة أن مجلس الأمن الدولي اعتبر أن الأراضي الفلسطينية محتلة منذ عام 1967.



وتابع وكيل اللجنة أن تأييد أمريكا للسياسات الاسرائيلية يجعلها تفقد مصداقيتها وعليها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى للأراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لبناء المستوطنات واتخاذ جميع التدابير التى تكفل حصول الشعب الفلسطينى على جميع حقوقه، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.