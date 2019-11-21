15 سنة سجن لسائق قتل شقيقة زوجته بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، سائق بالسجن 15 سنة؛ على خلفية اتهامه بقتل شقيقة زوجته وإصابة زوجته.



صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين، أسامة الحلواني، وباسم جاويش، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي.



تعود أحداث القضية رقم 12001 جنايات بلبيس لسنة 2011، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "بلبيس" المركزي، بوصول "إلهام.ع.ب" ربة منزل، مصابة بجرح طعني بالصدر، وتوفيت فور وصولها متأثرةً بإصابتها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج شقيقة المجني عليها، ويُدعى "إبراهيم.أ.م" 21 سنة، سائق، وأنه طعنها بسلاح أبيض "سكين" إثر خلافات زوجية بينه وزوجته "أ" لعدم الإنفاق عليها وعلى أطفالها، وذلك بعدما تركت المنزل وذهبت إلى منزل أسرتها بسبب خلافات تركه العمل، حيث استل سكينًا وقتل شقيقتها وأصاب زوجته بعدة طعنات في البطن، قبل أن يتدخل الأهالي ويتمكنون من إنقاذها، وجرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي اصدرت حكمها المتقدم.