التفاصيل الكاملة لسرقة 400 ألف جنيه من داخل فندق شهير بالدقي



وتمكنت مأمورية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة والرائد محمد وحيد معاون مباحث قسم الدقي، من ضبطهم بالمسروقات عدا الخامس، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترف الأول ( سائق الفندق ) أنه استغل علمه بموعد نقل المبالغ المالية فاتفق مع الثاني على سرقتها الذي خطط لارتكاب الواقعة واستعان بباقي المتهمين ويوم الواقعة الأول أخبر الثاني أنه سيتم نقل المبالغ المالية وبدوره قام بالاتصال بباقي المتهمين وأعدوا الكمين المنشود وعقب خروج السيارة اتصل بهم واطلعهم يتحرك السيارة، وعند وصولها قام الأول بتهدئة السيارة، وألقى الرابع والخامس شطة في وجههم وخطفوا الشنطة وفروا هاربين بسيارة الثالث التاكسي الأجرة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف ملابسات سرقة فندق شهير بمنطقة الدقي، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.وكان ورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم هاني الحسيني رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الدقي، بتلقيه بلاغًا من مدير خزينة فندق سفير بالدقي، سائق تابع لذات الفندق، بأنهما حال نقلهما مبالغ مالية من الفندق إلى أحد البنوك وعند تقاطع شارع وزارة الزراعة مع شارع نوال فوجئا بشخصين رشوا بودرة شطة في وجههما وخطفا حقيبة بها 230 ألف جنيه و10 آلاف دولار وفرا هاربين مستقلين تاكسي.وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، كلف العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت تحريات العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المبلغ الثاني، و"ي. م"، 44 سنة، سايس عند الفندق، و"ا. م"، 38 سنة، سائق السيارة التاكسي، و"ن.ص" 35 سنة، عاطل، و"م. ف" 39 سنة، عاطل.