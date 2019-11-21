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حملة لإنقاذ منطقة أرض عمر بعد انهيار جسر بدمياط

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:01 م
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الحملة
الحملة
هند الشيال
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تحركت حملة من سيارات ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، لشفط المياه وحل أزمة غرق منطقة أرض عمر بقرية شطا التابعة لمركز دمياط، اليوم الخميس، حيث استمر العمل لساعات ولا يزال مستمر لكسح المياه وشفطها من شوارع المنطقة.

كان أحد جسور بحيرة المنزلة بقرية شطا التابعة لمركز دمياط، قد انهار، مما اسفر عن غرق منطقة أرض عمر، حيث تسبب إنهيار الجسر في غرق المنطقة بالكامل مما اسفر عن عجز الاهالي عن التحرك او الذهاب إلى أعمالهم او مدارسهم، وتسبب في حالة من الغضب لدي الاهالي.

ونجح الأهالي بالجهود الذاتية بسد فتحات الجسر المنهار ولكن مازالت  المياه تغرق المنطقة باكملها.
شهدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء أركان حرب صلاح عبد القادر رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، مراسم توقيع بروتوكول ترخيص استغلال رصيفى ٥، ٦ الى أرصفة الحاويات الخاصة بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، والذى وقعه كلا من اللواء بحرى وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط واللواء بحرى علاء إبراهيم رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بمركز الإدارة الآلية بهيئة الميناء.

ويهدف هذا البروتوكول إلى زيادة مساحة التداول من خلال ضم رصيفى ٥، ٦ والساحات الخلفيه الى المحطة الخاصة بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع،، مما يساهم فى امتداد الساحات الموازية بالخلف لزيادة الطاقة الاستيعابية الى الحد الأقصى وبالتالى تحقيق طفرة كبيرة في مجال تداول وتنوع البضائع الواردة بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية للتعامل مع أجيال حديثة من السفن وزيادة الدخل القومى المصرى.

وفى سياق متصل، أشادت محافظ دمياط بهذا التعاون المثمر والبناء لتعميق وتدعيم وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة تداول الحاويات والبضائع، لافتة إلى أن ضم رصيفى ٥، ٦ بإجمالى أطوال ٤٠٠ متر وساحة خلفية ٨٠ ألف متر مربع سيحدث إنجاز غير مسبوق لتحقيق أعلى نسبة إستغلال بين المحطات الوطنية والخاصة.

ومن جانبه أكد اللواء بحرى وليد عوض الى استمرار نجاح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع والتى بدأت عملها بهيئة ميناء دمياط منذ عام ١٩٨٦ كما بلغ عدد الحاويات المتبادلة بالمحطة مليون و١٥٣ ألف حاوية خلال العام الماضي مشيرا الى أن المحطة الخاصة بالشركة قد قاربت الى الوصول للحد الأقصى للتداول، إذ تم توقيع هذا البروتوكول لمواكبة الزيادة المستمرة فى مجال تداول الحاويات والبضائع وتعزيز قدرات الشركة، هذا وقد أهدى رئيس هيئة ميناء دمياط دروعا تذكارية للدكتورة منال عوض واللواء صلاح عبد القادر تقديرا لدعمهم الغير مسبوق ورعايتهم للمبادرات التى تتبناها الهيئة.
حملة لإنقاذ منطقة أرض عمر بعد انهيار جسر بدمياط
حملة لإنقاذ منطقة أرض عمر بعد انهيار جسر بدمياط
حملة لإنقاذ منطقة أرض عمر بعد انهيار جسر بدمياط
حملة لإنقاذ منطقة أرض عمر بعد انهيار جسر بدمياط
حملة لإنقاذ منطقة أرض عمر بعد انهيار جسر بدمياط
حملة لإنقاذ منطقة أرض عمر بعد انهيار جسر بدمياط
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