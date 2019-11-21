قدمتله أكل بايت.. السجن 10 سنوات للمتهم بقتل زوجته بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، مبيض محارة بالسجن لمدة 10 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 3444 جنايات بلبيس لسنة 2016، بقتل زوجته لتقديمها "أكل بايت" له.





كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى "بلبيس" المركزي، يفيد بوصول "رضا.م.ح.ع" 27 سنة، ربة منزل، جثة هامدة، إثر إصابتها بطلق خرطوش.





وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويُدعى "علي.م.م.م" 27 سنة، مبيض محارة، مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، حيث أفادت التحريات بأن المجني عليها كانت تقوم بأعمال المطبخ يوم الواقعة، حيث كانت تُجهز لعمل "محشي، وعندما استيقظ الزوج من نومه طلب منها تحضير وجبة الإفطار له فطلبت منه الانتظار لحين انتهائها، لكنه طالبها بتحضير الطعام ونشبت مشادة كلامية انتهت بتقديمها طعام من الأمس "بايت"، فنهرها الزوج وأهانها.



