عميد اقتصاد بني سويف: ألمانيا المستفيد الأكبر من علاقاتها مع مصر (فيديو)

قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية سياسة واقتصاد بجامعة بني سويف، إن العلاقات المصرية الألمانية انتقلت لمرحلة شراكة استراتيجية لها جوانب سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية، موضحًا أن المستفيد الأكبر من الجوانب الأمنية هي ألمانيا؛ لكون مصر واجهت تحديان كبيران يحيطوا بضرر كبير على ألمانيا، وهما الإرهاب والهجرة غير الشرعية.





وأضاف "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن هناك منفعة متبادلة في الجوانب الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توصل لعدد من الاتفاقيات مع ألمانيا تمثلت في نقل التكنولوجية وتطوير التعليم، وبناء القدرات والقيادات، وربط التعليم بسوق العمل.



