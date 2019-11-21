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محافظ الدقهلية: ضبط 18 محلا للبيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:00 م
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محمد كشك
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن تحرير 18 محضر مخالفة لمحلات ومنشآت تجارية بمركزي المنصورة والجمالية تبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.
وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار المرور والرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للوقوف على مدى إلتزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.
ومن جانبه قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين أن المحاضر شملت 10 محاضر لمحلات بسبب عدم الإعلان عن الاسعار والبيع بأزيد من السعر، ومحضر بسبب بيع سلع مجهولة المصدر، ومحضر للتدليس والغش، و6 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، وتمت مصادرة 10كرتونة حلاوة طحينية بالسمسم، و8 مراتب هوائية، و3 طبق كبدة بقري زنة 500 كيلو جرام.
وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار المرور والرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للوقوف على مدى إلتزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.
ومن جانبه قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين أن المحاضر شملت 10 محاضر لمحلات بسبب عدم الإعلان عن الاسعار والبيع بأزيد من السعر، ومحضر بسبب بيع سلع مجهولة المصدر، ومحضر للتدليس والغش، و6 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، وتمت مصادرة 10كرتونة حلاوة طحينية بالسمسم، و8 مراتب هوائية، و3 طبق كبدة بقري زنة 500 كيلو جرام.
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