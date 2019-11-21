Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ الدقهلية: ضبط 18 محلا للبيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن تحرير 18 محضر مخالفة لمحلات ومنشآت تجارية بمركزي المنصورة والجمالية تبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار المرور والرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للوقوف على مدى إلتزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.

ومن جانبه قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين أن المحاضر شملت 10 محاضر لمحلات بسبب عدم الإعلان عن الاسعار والبيع بأزيد من السعر، ومحضر بسبب بيع سلع مجهولة المصدر، ومحضر للتدليس والغش، و6 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، وتمت مصادرة 10كرتونة حلاوة طحينية بالسمسم، و8 مراتب هوائية، و3 طبق كبدة بقري زنة 500 كيلو جرام.
Advertisements

أخبار تهمك

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 7 ساعات

حكاية "فتاة الشروق".. اغتصبها والدها وشقيقها لمدة 9 سنوات

منذ ساعة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. الأهلي يشعل حربا مع الزمالك على نجم وادي دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من الزمالك على إقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 14 ساعة

مانشستر سيتي يخطط لخطف صفقة ريال مدريد وبرشلونة المنتظرة

منذ ساعة و نصف

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بالمستندات نكشف حقيقة استبعاد رمضان صبحي من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 5 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ يوم

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ 35 دقيقة

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

02:06 م

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

11:39 ص

أول رد فعل من الزمالك على إقامة السوبر الإفريقي في قطر

01:23 م

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

07:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status