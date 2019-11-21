الأرصاد تحذر: تذبذب في درجات الحرارة الفترة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة استقرار كبيرة في الطقس، حيث تستمر هذه الحالة منذ 4 أيام، معقبا: "الاستقرار واضح في الأحوال الجوية ويملىء مختلف أنحاء الجمهورية".





وأشار "المغازي"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، إلى أن درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في هذا الوقت من العام، وكن هناك انخفاض في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح، حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية.



