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الأرصاد تحذر: تذبذب في درجات الحرارة الفترة المقبلة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:57 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة استقرار كبيرة في الطقس، حيث تستمر هذه الحالة منذ 4 أيام، معقبا: "الاستقرار واضح في الأحوال الجوية ويملىء مختلف أنحاء الجمهورية".

وأشار "المغازي"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، إلى أن درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في هذا الوقت من العام، وكن هناك انخفاض في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح، حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية.

وأوضح أنه يجب على المواطنين الحرص على متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لمتابعة درجات الحرارة، ومعرفة نوعية الملابس المناسبة، لافتا إلى أنه متبقي شهر على فصل الشتاء، ووارد حدوث انخفاض أو ارتفاع في درجات الحرارة.
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الكلمات المفتاحية

دراجات الحرارة حالة الطقس الأرصاد

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