رئيس قطاع المعاهد لأهالي قنا: لا بد وأن يكون في كل منزل طالب أزهري

كما تفقد معهد العاقولة ومعهد أبو بكر الصديق بحجازه بقوص، وتم معاينة المعاهد وتحديد المشكلات وإيجاد الحلول لها وإعطاء تعليمات بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وبناء الأسوار المطلوبة على وجه السرعة كما تم زيارة قرية رفاعه لمعاينة مشروع إنشاء معهد ابتدائي بالقرية.





وتحدث رئيس قطاع المعاهد الازهرية، عن أهداف الأزهر الشريف السامية في إنشاء وإعداد وتخريج طالب أزهري وسطى قائلا: لا بد وان يكون بكل منزل طالب أزهري حتى تستطيع الأسرة الرجوع إليه وقت الحاجة والاستفسار عن أمور الدين حيث يعد خريج الأزهر الشريف الآن مرجعا.





وتقدم أهالي القرية بطلب انشاء معهد ثانوي للبنين بالخرانقة، وطالبهم رئيس القطاع بالسير في الاجراءات القانونية ووعد بإزالة كافة العقبات والمعوقات حال توافر كافة الشروط اللازمة.



قام الشيخ الدكتور علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بزيارة عدد من المعاهد الازهرية بمراكز المحافظة، يرافقه أحمد عبد السلام الحساني، مدير عام المنطقة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومحمد علي، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية.وتفقد مشاريع استكمال انشاء المعاهد الأزهرية الجديدة بنجع حمادي معهد المناصرة الابتدائي -ومعهد فتيات زليتم، وتفقد معهد الدكتور يوسف خضيري أعدادي وثانوي، بالإضافة إلى زيارة مشاريع استكمال إنشاء معاهد فرشوط معهد فتيات نجع شاهين ومعهد الشقيفى.