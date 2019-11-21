لمحبي "الاونلاين".. أبرز عروض المتاجر الإلكترونية في البلاك فرايدي 2019 .. ونصائح لتسوق ناجح

عروض البلاك فرايدي 2019





بدأ عدد كبير من المواقع الالكترونية والمتاجر والعلامات التجارية طرح عروض وخصومات البلاك فرايدي على مناصاتهم الالكترونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ المستهلكين بالفعل الإقبال على هذه المتاجر للاستفادة بالعروض والخصومات على المنتجات، ومن أهم المواقع التى تشارك في البلاك فرايدي في مصر هذا العام هم جوميا وسوق دوت كوم ونون دوت كوم فضلاً عن الكثير من السلاسل التجارية الشهيرة مثل كارفور الذي تستمر عروض من 19 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبل، وغيرها من السلاسل التجارية التى تتمتع بجماهيرية كبيرة في السوق المصري.





الشركات المشاركة في البلاك فرايدي

لم يقتصر الأمر على المتاجر الإلكترونية فقط وإنما شارك عدد كبير من الشركات في عروض البلاك فرايدي هذا العام ومن أهمها شركة المصرية للاتصالات والتى تساهم عروض تخفيضات البلاك فرايداي تحت اسم "وي فرايداي"، ونستعرض من خلال التقرير التالى أبرز العروض التى تقدمها المتاجر الالكترونية في مصر خلال البلاك فرايدي 2019.





أولا.. سوق دوت كوم





يقدم موقع سوق دون مجموعيتين منفصلتين من العروض أحدهما يبدأ من يوم 11 نوفمبر الجارة وفيه تتركز العروض بشكل رئيسي على مستحضروات التجميل والعناية الشخصية للرجال والنساء فضلاً عن بعض الأدوات المنزلية والمفروشات بخصومات تصل إلى 70%، وتنتهى هذه العروض بعد ثلاثة أيام لتبدأ مرحلة اخرى من عروض البلاك فرايدي عبير موقع سوق دوت كوم وتستمر حتى 29 من نوفمبر الجارى وتشمل هذه المرحلة من العروض الأجهزة الكهربائية والالكترونيات والهواتف المحمولة وغيرها، وطرحت سوق دوت كوم حملة اعلانية مكثف لعروضها في البلاك فرايدي هذا العام.





ثانيًا.. جوميا

كان موفقع جوميا من أول المواقع التى أعلنت عن انطلاق عروض البلاك فرايدي في مصر بحملة اعلانية كبير شملت كافة المنصات الاعلانية في مصر وتستمر عروضها من يوم 8 نوفمبر إلى 29 نوفمبر الجارى وتشمل كافة السلع والمنتجات التى شملت الملابس والإلكترونيات والموبايلات والبقالة والأدوات المنزلية، التى يحتاج اليها المواطن بخصومات تصل إلى 80% فضلًا عن تسهيلاك جديدة في عمليات الشحن والدفع، حيث تقدم خدمة تقسيط المنتجات لمدة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهرًا مع بنوك الأهلي ومصر وكريدي أجريكول بدون أي فوائد، مع إمكانية الدخول على سحب للفوز بسيارة شيري إريزو 5.



