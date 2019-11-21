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عمر خيرت يسحر جمهوره بمعزوفاته في حفل مميز بـ"الساقية"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:47 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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قدم الموسيقار العالمي عمر خيرت، بصحبة فرقته الموسيقية حفلً جديدا على خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، وسط حضور عدد كبير من الجمهور وعشاقه.


ومن جانبه حرص المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى مؤسس الساقية، على تقديم الحفل موجه الشكر للموسيقار عمر خيرت، على اختياره للساقية، لإحياء حفل موسيقى لا ينسى فيها، وحث كل الحاضرين على أن يُسمعوا صغارهم لألحان عمر خيرت لما فيها من رقى وأصالة.


عقب ذلك صعد "خيرت"، خشبة المسرح، وسط تهافت الجمهور، والتصفيق الحار له ولفرقته الموسيقية ليبدأ الموسيقر بتقجيم الحانه العظيمة والتى تفاعل معها الجمهور بشكل ملحوظ، ومنها "ضمير أبله حكمت، في هويد الليل، مسألة مبدأ، زى الهوى، فيها حاجة حلوة، ليلة القبض على فاطمة، مافيا، الخواجة عبد القادر، 100 سنة سينما" . 


نبذه عن الموسيقار 

ومن المعروف أن عمر خيرت هو مؤلف موسيقي وموزع وعازف بيانو مصري، ومن مواليد 11 نوفمبر ،1948 وهو من أشهر الموسيقيين المصريين في الوقت الحاضر.

ينتمي لأسرة مثقفة محبة للفنون، أهدت من قبل لمصر والعالم الموسيقار أبو بكر خيرت (المهندس المعماري الأشهر ومؤسس الكونسرفتوار المصري وقد اثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة)، واكتملت ثمارها بعمر خيرت الذي أكمل درب عمه الموسيقار أبو بكر خيرت، وعشق البيانو الذي اكتشف معه مناطق موسيقية جديدة في إحساس وذكريات وقوة الشخصية المصرية.

أما جده هو محمود خيرت كان محامياً وكان مهتماً جداً بالفنون وشاعراً وأديباً ومترجماً ورساماً وموسيقياً، وكان لديه صالون دائم للفنون يجمع رموز الفن والثقافة في ذلك العصر أمثال فنان الشعب سيد درويش والمثَّال محمود مختار والأديب المنفلوطي. ووالده كان مهندساً معمارياً متخصصاً في العِمارة الإسلامية وبناء المساجد، وكان أيضاً عازفاً للبيانو وظل مواظباً على العزف عليه حتى وفاته.


عمر خيرت يسحر جمهوره بمعزوفاته في حفل مميز بـ"الساقية"
عمر خيرت يسحر جمهوره بمعزوفاته في حفل مميز بـ"الساقية"
عمر خيرت يسحر جمهوره بمعزوفاته في حفل مميز بـ"الساقية"
عمر خيرت يسحر جمهوره بمعزوفاته في حفل مميز بـ"الساقية"
عمر خيرت يسحر جمهوره بمعزوفاته في حفل مميز بـ"الساقية"
عمر خيرت يسحر جمهوره بمعزوفاته في حفل مميز بـ"الساقية"
عمر خيرت يسحر جمهوره بمعزوفاته في حفل مميز بـ"الساقية"
عمر خيرت يسحر جمهوره بمعزوفاته في حفل مميز بـ"الساقية"
عمر خيرت يسحر جمهوره بمعزوفاته في حفل مميز بـ"الساقية"
عمر خيرت يسحر جمهوره بمعزوفاته في حفل مميز بـ"الساقية"
عمر خيرت يسحر جمهوره بمعزوفاته في حفل مميز بـ"الساقية"
عمر خيرت يسحر جمهوره بمعزوفاته في حفل مميز بـ"الساقية"
عمر خيرت يسحر جمهوره بمعزوفاته في حفل مميز بـ"الساقية"
عمر خيرت يسحر جمهوره بمعزوفاته في حفل مميز بـ"الساقية"
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