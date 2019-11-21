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عاجل.. الحكومة تنفذ وعد الرئيس السيسي للمتضريين من بناء السد العالي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:41 م
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بوابة الفجر
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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان، لصالح المحافظة؛ وذلك لتوزيعها على بعض المتضررين ممّن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي.

وبدأت مصر تنفيذ إجراءات تعويض المتضررين من بناء السد العالي وخزان أسوان في منطقة النوبة جنوب البلاد، حيث فتحت اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة باب تلقي رغبات مستحقي التعويض ممن لم يسبق تعويضهم بدءًا من يونيو الماضي وحتى الآن,

وتقدم خلال تلك الفترة 6350 مستحقًا بطلبات تحديد رغباتهم من أصل عدد 11 ألفا و716 مستحقا للتعويض بنسبة بلغت حوالي 55%؜.
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الكلمات المفتاحية

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