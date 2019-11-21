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مسؤول سابق بالجيش الإسرائيلي: صواريخ حماس قادرة على إخراس تل أبيب بالكامل

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:40 م
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بوابة الفجر
أحمد ثابت
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صرح الجنرال يتسحاق بريك الرئيس السابق لشعبة الشكاوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، إن المواجهة الأخيرة مع قطاع غزة كشفت عن عيوب كبيرة في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، كما استطاعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية شل "نصف" إسرائيل.

وأضاف بريك -في مقابلة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية- أن كل التجمعات السكانية الإسرائيلية مكشوفة أمام الصواريخ، وليس لدينا حل جذري لهذه المعضلة؛ لأنه في اللحظة التي تندلع فيها المواجهة، ويضغطون فيها على الزر، سيسقط 1500 صاروخ وقذيفة كل يوم على "إسرائيل"، وسلاح الجو لا يستطيع إيقافها، في حين أن الجبهة الداخلية ستتساقط بين الكراسي، ما يؤكد أننا لسنا مستعدين لهذا السيناريو، وفقا لما نقلته وكالة "شهاب" الفلسطينية.

واعترف بريك أن "الإسرائيليين للأسف ليسوا مستعدين في السنوات الـ10 الأخيرة لمثل هذا الافتراض القائم، فقد خاضت إسرائيل استراتيجية المعركة بين الحروب، ومن بينها عشرات الجولات التصعيدية مع قطاع غزة، وبعض تقاطر الصواريخ من الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا، وكنا نخوض حربا لعدم تطوير القدرات الصاروخية الدقيقة في سوريا والعراق".

مشيراً إلى أن "الأمر الأخطر الذي نسيناه في ظل هذه المواجهات أنه في السنوات الأخيرة بات أمامنا تحد جديد، عنوانه أكثر من 200 ألف صاروخ يوجهها الإيرانيون نحو إسرائيل، وهي موزعة على جبهات: غزة ولبنان وسوريا والعراق، وكل ذلك يستهدف أمرا واحدا في إسرائيل اسمه الجبهة الداخلية".

وتساءل بريك: "من يصدق أن تنظيما صغيرا مثل الجهاد الإسلامي، بعيدا عن حماس، استطاع إحداث شلل في نصف الدولة، فماذا لو دخلت حماس على خط المواجهة، وهي التي تحوز صواريخ أثقل وأقوى، وقادرة على إخراس تل أبيب كاملة دون استثناء، تخيلوا مثل هذه الصواريخ يطلقها حزب الله على إسرائيل، ولديها رؤوس متفجرة، والقدرة على إطلاق 1500-2000 صاروخ يوميا".

وأكد بريك أن "الجبهة الداخلية الإسرائيلية لم تستعد جيدا لهذا السيناريو، وسلاح الطيران الإسرائيلي ليس لديه الإمكانيات اللازمة لوقف إطلاق هذه الصواريخ، وسقوطها على إسرائيل؛ لأن القبة الحديدية مخصصة أساسا لمواجهة الصواريخ الصغيرة، وفي اللحظة التي تنطلق فيها الصواريخ من عدة جبهات في آن واحد معا، سيكون من الصعب عليها التعامل معها مجتمعة".

وأوضح أن المشكلة الكبرى أمام "إسرائيل" تتمثل في الصواريخ الكبيرة، قائلا: "اليوم لو ضغطوا على زر التشغيل فإنهم سيطلقون علينا الآلاف من هذه الصواريخ دون إيقافها، وعلينا أن نصلي كي لا يقع هذا السيناريو المرعب".

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الكلمات المفتاحية

حماس جنرال سابق بالجيش الإسرائيلي تل ابيب

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