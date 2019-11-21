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الأنبا باخوم يتفقد مدرسة الملاك ميخائيل والرحمة بالإسكندرية
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:38 م
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ماريان عيد
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تفقد صباح اليوم صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية، مدرسة الملاك ميخائيل (سان ميشيل والرحمة) بالاسكندرية، بمناسبة عيدها السنوى، عيد الملاك ميخائيل.
وبهذه المناسبة أقامت المدرسة حفل استقبال من خلال عروض فنية، قدم فيها الطلاب بعض الفقرات.
حيث استقبله ايضًا القمص أنطونيوس غطاس مدير عام المدرسة والأب جورج يوحنا والأب فرنسيس وحيد والأب ميشيل شفيق وهيئة الإدارة والتدريب بالمدرسة.
فى سياق اخر، اجتمع الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، أمس الثلاثاء، مع الجماعات الرهبانية الرجالية والنسائية، بكنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقبة الهواء بشبرا.
حضر فعاليات اليوم كل من: راهبات الراعي الصالح، ورهبنة الكرملين، ورهبنة المحبة الأم تريزا، ورهبنة إخوة يسوع الصغار، ورهبنة الآباء اليسوعيين، ورهبنة ماريا أوزيليا، ورهبنة النوتردام، بالإضافة إلى الأب يوسف أسعد راعي كنيسة العذراء مريم بقبة الهواء، والأب جورج جميل راعي كنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة بشارع أحمد حلمي، والأب بيشوي فوزي راعي كنيسة العذراء مريم بالقللي.
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