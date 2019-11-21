حكاية "فتاة الشروق".. اغتصبها والدها وشقيقها لمدة 9 سنوات

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بعرض الفتاة ضحية الاغتصاب على يد والدها وشقيقها والتي تبلغ من العمر (24 سنة) على الطب الشرعي لبيان تعرضها للاعتداء من عدمه وكيفية حدوثه وتوقيت ذلك، خاصة وأنَّ الضحية أكّدت في التحقيقات أنَّها تعرضت للاعتداء على مدار 9 سنوات دون رضاها.





وكشف بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالقاهرة تفاصيل مروعة، لواحدة من جرائم زنا المحارم، بعدما تبين تعرض فتاة للاعتداء الجنسي على مدار 9 سنوات كاملة من والدها وشقيقها بعد احتجازها مكبّلة في إحدى غرف مسكنهم بمنطقة الشروق بالقاهرة.



