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مجلس إدارة دمنهور ينتظر الدعم المادى من محافظ البحيرة ويناشد رجال الأعمال

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:29 م
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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ينتظر مجلس إدارة نادى دمنهور برئاسة إيهاب عبد الله التدخل العاجل وتقديم الدعم المادى، من قبل محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة لمواصلة مسيرة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

كما يناشد مسؤولو دمنهور، جميع رجال الأعمال بالمحافظة في ظل تواجد فريق دمنهور في المنافسة بقوة علي الصعود إلي الدوري الممتاز، واحتلال قمة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة ضمن منافسات دوري القسم الثاني.

وتأتي العقبة أمام مجلس إدارة دمنهور في مواصلة الصرف علي فريق الكرة بسبب وجود التزامات كثيرة عليها والكرة تحتاج لموارد مالية كثيرة جدا لمواصلة الأنتصارات ولتحقيق الهدف المنشود

ومن جانبه، أكد وليد عبد اللاه أمين الصندوق أن ضعف الإمكانيات المالية للنادى منع الفريق الدمنهوري من إقامة معسكرات خارجية قبل خوض أي مباراة هامة ضمن منافسات دوري القسم الثاني التي تقام حاليا رغم قناعته بمدى أهمية المعسكر، موجهاً شكره لأعضاء الفريق من جهاز فنى بقيادة أحمد ساري ولاعبى الفريق علي العمل في هذه الظراوف المالية الصعبة جدا وفي حدود فقط الأمكانيات المتاحة لهم من قبل النادي ورغم ذلك نجحوا في الوصول إلي قمة المجموعة الثالثة وينتظرون الدعم المادي من محافظ البحيرة وعدد من رجال أعمال المحافظة لمواصلة الحلم الذي يراود كل الجماهيرالبحراوية وهوالعودة مرة أخري إلي دوري الاضواء،والشهرة .

وقال ايهاب عبدالله رئيس نادي دمنهور أنة ومعه الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة أحمدساري يطالبوا بضرورة ، التدخل العاجل في هذا التوقيت وتقديم الدعم المادى من قبل محافظ البحيرة وجميع رجال أعمال المحافظة فى ظل وجود أزمة مالية طاحنة بالنادى، جعلت المجلس لا يملك أى إمكانيات لصرف مكافآت ومستحقات اللاعبين المتأخرةرغم تصدرهم قمة المجموعة الثالثة .

وأضاف أن نادي دمنهور لم يحص على أى دعم خلال الفترة الماضية ويأمل في وجود دعم مادي مناسب من محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة لتدعيم الفريق الدمنهوري من أجل مواصلة مشوار الانتصارات و لتحقيق حلم الصعود.

يذكر أن دمنهور يحتل المركز الأول بترتيب جدول المجموعة الثالثة بحري برصيد11نقطة متساويا في نفس عدد النقاط مع فريق فاركو.

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