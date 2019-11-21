ريهام حجاج بإطلالة صباحيه ناعمة (صورة)

شاركت الفنانة الشابة ريهام حجاج، متابعيها بصورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ريهام، بإطلالة هادئة حيث ظهرت مرتديه بلوفر من اللون الأسود به خطوط بيضاء وتسريحه شعر بسيطه ومكياج خفيف ناسب إطلالتها الصباحية الهادئة.



وحاز المنشور علي إعجاب وتعليقات كثيرة من محييها ومتبعيها حيث كتب لها أخد متابعيها "قمر وحلوة جدا"، وقال أخر "ايه الصباح الحلو ده".



ومؤخرا كانت شاركت الفنانة الشابة ريهام حجاج، متابعيها بصوره لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهرت "ريهام" بلوك مختلف حيث ظهرت بتسريحة شعر "كيرلي" فمنحتها التسريحة إطلالة رائعة وجذابة، مما زاد إعجاب الجمهور ونالت الكثير من التعليقات الذين أشادوا بجمالها وجذابيتها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج، كان مسلسل "كارمن"، وشاركها في البطولة الفنان "محمد الكيلاني،وولاء الشريف، ومحمد مهران، وعمر الشناوي، ومحمد مرزبان، تأليف سامح مجدي، وإخراج حسين شوكت".



