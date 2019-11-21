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أول رد فعل من الزمالك على إقامة السوبر الإفريقي في قطر
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:23 م
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الفجر الرياضي
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ينتظر نادي الزمالك وصول خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي بموعد ومكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي رغم إعلان قناة بي إن سبورتس القطرية إقامته يوم 14 فبراير المقبل في الدوحة.
وقرر مسئولو الزمالك تأجيل مناقشة الأمر قبل وصول خطاب رسمي من الكاف
بتحديد الموعد والملعب للبت في إمكانية اللعب في قطر.
كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن في أكثر من مناسبة أنه يرفض
فكرة لعب السوبر الإفريقي في قطر بدعوى أنها دولة معادية لمصر.
كان نادي الزمالك قد توّج
ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة البركان المغربي بينما فاز الترجي التونسي
بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي على حساب الوداد البيضاوي المغربي.
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