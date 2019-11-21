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فرج عامر: السيسي أعاد الريادة الأفريقية إلى مصر من جديد
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:28 م
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عبداللطيف هيبة - إسلام شعراوي
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قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب إن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أعاد الدور المحورى والريادة الأفريقية إلى مصر من جديد بفضل سياساته الخارجية والتنموية الداخلية فضلا عن أنه يلعب دورا تنمويا مهما لأول مرة فى القارة منذ عقود مضت.
وأوضح "عامر" – فى بيان أصدره اليوم الخميس - أن مصر تحولت إلى ملاذ حقيقى للنشاط الأفريقي، كما كانت من قبل حيث تعتبر مصر نفسها دائمًا رائدة التحرر والتنوير في القارة الإفريقية.
ولفت إلى أن مصر الآن فى ظل القيادة السياسية الحايلة تستعيد دورها الريادي على مستوى القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن الصين وإيران وإسرائيل توغلوا في إفريقيا بسبب غياب مصر في عهود سابقة.
وفى سياق متصل قال "عامر" إنه بدأت فاعليات الدورة الـ 35 لمجلس وزراء العدل العرب، الخميس، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك برئاسة مملكة البحرين، وبحضور وزراء العدل بالدول العربية الشقيقة والوفود المرافقة.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة 14 بندًا تشمل عدة موضوعات على قدر كبير من الأهمية في مقدمتها اتفاقيات وآليات مكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، ووثيقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
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