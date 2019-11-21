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حادث مروري يتسبب في إصابة 3 أشخاص في قنا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:27 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، إثر تصادم سيارتين أمام منطقة النساجون الشرقيون في قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا يفيد إصابة محمد مصطفى، 25 عامًا، وأحمد حمدي عبدالقادر، 40 عامًا، وجمال مصطفى، 33 عامًا، في حادث تصادم سيارتين أمام النساجون الشرقيون في قنا، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

وتم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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