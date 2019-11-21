شوقي غريب: الانتقادات في صالحي وهذا موقف ضم ثلاثي المنتخب الأول

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أن هدف الجميع داخل صفوف الفراعنة هو الفوز بالبطولة بعد تحقيق الهدف بالتأهل للأولمبياد.

ويلتقى منتخبا مصر وكوت ديفوار في الثامنة مساء الغد على تستاد القاهرة الدولي في نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وتابع غريب في المؤتمر الصحفي قبل النهائي: انتقاد الأداء أو إعداد الفريق وضع صحي موجود، كل شخص من حقه أن ينتقد، غالبا بنسبة 90 في المئة خلال أيام البطولة لا أشاهد برامج أو أي شيء، ولكن عندما يكون انتقادا بخصوص عمل فني نستفاد منها، أما إذا كانت انتقادات غير فنية لا ننظر إليها ولا نلتفت لها".





وشدد مدرب المنتخب الأولمبي على أن فريقه حصد العلامة الكاملة في 4 مباريات وأعلى فريقي تهديفي في البطولة لذلك يتمنى الفوز باللقب في مباراة الغد.





وتابع غريب: "الثقافة يجب أن تتغير، المنتخب يؤدي ما عليه، في بطولة إفريقيا فزنا بالبطولة 2006 بضربة جزاء، فوزنا بالبطولة شيء مهم، الأهم هو السعى للفوز بالبطولة، المباراة بها كل شيء، أتمنى أن يكون لنا الحظ وجزء من التوفيق لإسعاد الجماهير الموجودة.





وأوضح غريب أن المنتخب سيحافظ على نفس الأداء الذي خاض به الفراعنة المباريات الماضية وسنقدم تاريخا جديدا ومشرفا للفراعنة، خاصة أننا منذ 4 أشهر كنا نبكي بعد توديع بطولة أمم إفريقيا للكبار.





وبخصوص انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول للمنتخب في الأولمبياد، أكد غريب أنه كمصري يحترم محمد صلاح جدا فهو لاعب كبير وفخر لمصر، ورفع علم مصر في المحافل العالمية، وخير سفير للكرة المصرية، لكن الوقت مبكرا جدا للحديث عن الثلاثي الذي سينضم للمنتخب الأوليمبي فمازال الوقت مبكرا، البطولة ستبدأ في نهاية يوليو 2020، سنرى عدد القائمة والاحتياجات وحينها سنحسم الأمر بشأن ضم ثلاثي من الكبار من عندمه.





وأوضح: "نحن أسرة واحدة في المنتخب الأولمبي ولاعبو المنتخب لديهم تأهيل نفسي وذهني للتعود على حضور الجمهور، خضنا مباراتين في أوزبكستان وكان موجود 30 ألف مشجع، الطريقة التي لعبنا بها الشوط الأول أمام جنوب إفريقيا اختلفت عن الشوط الثاني، تعرفنا وأكدنا للاعبين كل نقاط القوة والضعف في المنافس، ذاكرنا بشكل جيد جدا، ولعبنا الشوط الأول بطريقة وغيرنا الطريقة الشوط الثاني ومنحنا عمار حمدي الحرية للتحرك في ظهر لاعبي جنوب إفريقيا، الهدف الثاني الذي سجلناه في الأولاد سيوضح تغيير الطريقة في الشوط الثاني من مباراة جنوب إفريقيا، وذلك لما كان سيحدث إلا اذا كان هناك روح وقتالية بين اللاعبين واستعادة الكرة سريعا من المنافس، وهو ما منحنا الفرصة للعب وإذا كان هناك مزيد من الوقت كنا سنهاجم أيضا لنسجل مزيد من الأهداف، حتى الانتقادات بشأن التأخر في التغييرات، فالتغيير يتم بناء على طريقة اللعب، دفعنا بصلاح بدلا من مصطفى بنفس مركزه، وأخيرا صادق ولم يسعفه الوقت"





وشدد على أنه أنه احتفظ بالتغييرات لآخر الوقت لأنه كان يجهز للدفع ب3 لاعبين في الشوط الثالث لتغيير الدماء وضخ دماء جديدة لتنشيط الملعب إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل مع جنوب إفريقيا.





وواصل غريب: "تواصل الأجيال لانتقال اللاعبيه من مسابقة لمسابقة، لاعبو المنتخب الأولمبي سيكونوا موجودين مع المنتخب الأول في مبارياته، وعملية الاحتراف أتمنى احتراف اللاعبين بالخارج، أتمنى يكون عندنا عددا كبيرا من المحترفين، ولكن الاحتراف في يد الأندية واللاعبين، أتمنى أن يتم إنهاء هذا الأمر وأن تفكر الأندية في خروج لاعبيها للاحتراف مع الاستفادة ماليا، أتمنى أن يزيد عدد المحترفين في الفترات القادمة.







