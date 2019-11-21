جمال عبدالرحيم: نأمل أن نجد تعاون مستمر بين النقابة واتحاد الصحفيين الأفارقة

قال جمال عبد الرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إن النقابة هي التي أنشأت اتحاد الصحفيين الافارقة في عهد نقيب الصحفيين الراحل عبدالمنعم الصاوي عام 1974 وظل رئيسا للاتحاد حتي وفاته عام 1984.





وأضاف خلال كلمة له فى الحفل الذى نظمه اتحاد الصحفيين الافارقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يأمل أن يكون هناك تعاون مستمر بين جميع الدول الأفريقية ،مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين استضافت الوفد المشارك في الدورة التدريبية الصحفيين، وتم إهداء شهادات تقدير لهم في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط نقابة الصحفيين المصريين والصحفيين الافارقة.



