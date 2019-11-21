عاجل.. رد ناري من رمضان صبحي حول ثلاثي الفراعنة في أولمبياد طوكيو

حرص رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأولمبي، على الرد بشكل قوي حول الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن ترشيح عدد من اللاعبين لدعم الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020.





وتنص لائحة البطولة الأولمبية، على مشاركة 3 لاعبين من الكبار مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد، وضمن منتخب مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 بعد التأهل للمباراة النهائية، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة للأولمبياد.





وقال رمضان صبحي متحدثا عن الثلاثي فوق السن خلال المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية:" مع احترامي للجميع لكن القائمة ضمت 21 لاعبا كافحوا لتحقيق التأهل".





وتابع قائد منتخب مصر الأولمبي:" لدينا هدف كبير نسعى لتحقيقه غدا وهذا هو الأهم في الوقت الحالي".





وواصل"الجماهير حافز قوي لإعطاء كل مالدينا ووجودهم يصنع الفارق معانا بدرجة كبيرة ولا نتعرض لضغط سلبي في وجودهم".





ويلتقي منتخب مصر مع نظيره كوت ديفوار في الثامنة مساء غدا الجمعة، في المباراة النهائية لأمم إفريقيا تحت 23 سنة باستاد القاهرة.





وكانت شركة تذكرتي قد أعلنت عن نفاذ تذاكر المباراة النهائية بين مصر وكوت ديفوار، مما يعني أننا سنكون على موعد مع كرنفال رياضي جماهيري.