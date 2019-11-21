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البابا فرنسيس لشباب تايلاند: احذروا من الضعف أو السقوط

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:22 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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وجه قداسة البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، رسالة إلى شباب تايلاند المشاركين في فعلين وصفهما بالجميلَين، الصلاة والسير، حيث اجتمع شباب في أمسية صلاة بينما كان آخرون متوجهين إلى بانكوك سيرا على الأقدام.

وأضاف " فرنسيس" في كلمته، اليوم الخميس، خلال زيارته الرعوية الي تايلاند، أنه يجب في حياتنا القيام بهذين الفعلين، أي أن تكون قلوبنا مفتوحة لله، فمنه نكتسب القوة، وأن نسير لأنه لا يمكن التوقف في الحياة.

وشدد قداسته على أنه لا يمكن لشاب أن يتقاعد في العشرين من العمر بل يجب السير دائما، التوجه إلى الأمام، إلى الأعلى.

وقال أن الإحتمال يتحدث البعض عن الضعف أو السقوط، وإن هذا لا يهم، وكما تقول كلمات أغنية فإن الأمر الهام في فعل الصعود ليس عدم السقوط بل عدم البقاء ملقين على الأرض. 

ونصح البابا الشباب بالتالي أولا بعدم البقاء أبدا ملقين على الأرض وأن ينهضوا على الفور في حال السقوط، أن يساعدهم أحد على النهوض.

ووجه بابا الفاتيكان نصيحة ثانية وهي ألا يمضوا حياتهم جالسين على أريكة، بل دعاهم إلى أن يعيشوا حياتهم ويشَيدوها، أن يسيروا إلى الأمام دائما. 

وفي ختام رسالتة التي وجهها إلى شباب تايلاند من السفارة البابوية في بانكوك ضرورة العمل والنشاط، طالبًا البركة من الله لهم، مؤكدا صلاته من أجلهم، وطلب منهم الصلاة من أجله.
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الكلمات المفتاحية

شباب تايلاند الفاتيكان السقوط البابا فرنسيس الثاني

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