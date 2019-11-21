البابا فرنسيس لشباب تايلاند: احذروا من الضعف أو السقوط

وجه قداسة البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، رسالة إلى شباب تايلاند المشاركين في فعلين وصفهما بالجميلَين، الصلاة والسير، حيث اجتمع شباب في أمسية صلاة بينما كان آخرون متوجهين إلى بانكوك سيرا على الأقدام.





وأضاف " فرنسيس" في كلمته، اليوم الخميس، خلال زيارته الرعوية الي تايلاند، أنه يجب في حياتنا القيام بهذين الفعلين، أي أن تكون قلوبنا مفتوحة لله، فمنه نكتسب القوة، وأن نسير لأنه لا يمكن التوقف في الحياة.





وشدد قداسته على أنه لا يمكن لشاب أن يتقاعد في العشرين من العمر بل يجب السير دائما، التوجه إلى الأمام، إلى الأعلى.





وقال أن الإحتمال يتحدث البعض عن الضعف أو السقوط، وإن هذا لا يهم، وكما تقول كلمات أغنية فإن الأمر الهام في فعل الصعود ليس عدم السقوط بل عدم البقاء ملقين على الأرض.





ونصح البابا الشباب بالتالي أولا بعدم البقاء أبدا ملقين على الأرض وأن ينهضوا على الفور في حال السقوط، أن يساعدهم أحد على النهوض.





ووجه بابا الفاتيكان نصيحة ثانية وهي ألا يمضوا حياتهم جالسين على أريكة، بل دعاهم إلى أن يعيشوا حياتهم ويشَيدوها، أن يسيروا إلى الأمام دائما.



