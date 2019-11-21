"راقية وواعية ومثقفة".. هكذا وصفت نسرين طافش صديقتها نسرين الراضي

وجهت الفنانة نسرين طافش، رسالة إلى صديقتها الفنانة المغربية نسرين الراضي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها، ظهرت نسرين في الصورة وهي برفقة صديقتها الفنانة نسرين الراضي، وعلقت نسرين طافش على الصورة قائلة:"النجمة المغربية الإستثنائية الموهبة نسرين الراضي، راقية محبة و لطيفة واعية و مثقفة و رجليها عالأرض، رغم كل الجوائز الدولية و العالمية الكتيرة يللي حصلت عليها، هي كما ينبغي للنجمة الحقيقية أن تكون".





وفي سياق آخر، حرصت الفنانة نسرين طافش على حضور فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته ال41، وتألقت نسرين في الحفل بفستان طويل باللون الأسود، عاري من كتف واحد، وبدت بخصلات الشعر المُنسدل وراء ظهرها، وأكملت الإطلالة بمكياج بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً.





ويُشار أن مهرجان القاهرة السينمائي بدأت فاعلياته مساء أمس، ومستمر إلى 29 نوفمبر الحالي، وتقدم هذه الدورة 150 فيلما من 63 دولة مختلفة، ويرأس المهرجان المنتج محمد حفظي، وتُهدى هذه الدورة إلى الفنان الراحل يوسف شريف رزق الله، وأُقيم حفل الافتتاح في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وقدم حفل الافتتاح كلاً من الفنانين دينا الشربيني، أحمد داوود، خالد الصاوي، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي.