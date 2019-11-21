Advertisements
Advertisements
Advertisements

"راقية وواعية ومثقفة".. هكذا وصفت نسرين طافش صديقتها نسرين الراضي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
وجهت الفنانة نسرين طافش، رسالة إلى صديقتها الفنانة المغربية نسرين الراضي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها، ظهرت نسرين في الصورة وهي برفقة صديقتها الفنانة نسرين الراضي، وعلقت نسرين طافش على الصورة قائلة:"النجمة المغربية الإستثنائية الموهبة نسرين الراضي، راقية محبة و لطيفة واعية و مثقفة و رجليها عالأرض، رغم كل الجوائز الدولية و العالمية الكتيرة يللي حصلت عليها، هي كما ينبغي للنجمة الحقيقية أن تكون".


وفي سياق آخر، حرصت الفنانة نسرين طافش على حضور فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته ال41، وتألقت نسرين في الحفل بفستان طويل باللون الأسود، عاري من كتف واحد، وبدت بخصلات الشعر المُنسدل وراء ظهرها، وأكملت الإطلالة بمكياج بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً.


ويُشار أن مهرجان القاهرة السينمائي بدأت فاعلياته مساء أمس، ومستمر إلى 29 نوفمبر الحالي، وتقدم هذه الدورة 150 فيلما من 63 دولة مختلفة، ويرأس المهرجان المنتج محمد حفظي، وتُهدى هذه الدورة إلى الفنان الراحل يوسف شريف رزق الله، وأُقيم حفل الافتتاح في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وقدم حفل الافتتاح كلاً من الفنانين دينا الشربيني، أحمد داوود، خالد الصاوي، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي.
Advertisements

أخبار تهمك

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ يوم

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أول رد فعل من الزمالك على إقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ نصف ساعة

"التعليم" ترد بقوة على واقعة وفاة طالب أثناء اليوم الدراسي.. وتتوعد بـ"عقوبات جسيمة"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الحكومة تصدر 9 قرارات تهم المصريين "إجازات وتعويضات"

منذ 37 دقيقة

مانشستر سيتي يخطط لخطف صفقة ريال مدريد وبرشلونة المنتظرة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. الأهلي يشعل حربا مع الزمالك على نجم وادي دجلة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ يوم

بالمستندات نكشف حقيقة استبعاد رمضان صبحي من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

11:39 ص

أول رد فعل من الزمالك على إقامة السوبر الإفريقي في قطر

01:23 م

مانشستر سيتي يخطط لخطف صفقة ريال مدريد وبرشلونة المنتظرة

01:09 م

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

07:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status