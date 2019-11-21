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'الأعلى للإعلام' يختتم الدورة التدريبية للصحفيين الأفارقة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:17 م
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جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
ميسون أبو الحسن
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قال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، إن الهدف من الدورة التدريبية التي تم تنظيمها للصحفيين الأفارقة من مختلف الدول الأفريقية هو التجانس بين الصحفيين الأفارقة بدولهم.

وأضاف عصام فرج خلال كلمة له فى الحفل الذى نظمه اتحاد الصحفيين الافارقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،إن الهم الأفريقى واحد ،وأن الإعلام هو الجسر الحقيقى للشعوب لدعم قضايا التنمية.

وتابع: " مواجهة الارهاب هم أفريقى مشترك، نأمل أن يلعب فيه الصحفيين دورا كبيرا ،و نأمل أن تعود الفائدة من تلك الدورات التدريبية التى يتم تنظيمها لاتحاد الصحفيين الأفارقة ".
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الكلمات المفتاحية

عصام فرج الفجر الصحفيين الأفارقة الأعلى للإعلام

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