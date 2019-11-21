'الأعلى للإعلام' يختتم الدورة التدريبية للصحفيين الأفارقة

قال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، إن الهدف من الدورة التدريبية التي تم تنظيمها للصحفيين الأفارقة من مختلف الدول الأفريقية هو التجانس بين الصحفيين الأفارقة بدولهم.





وأضاف عصام فرج خلال كلمة له فى الحفل الذى نظمه اتحاد الصحفيين الافارقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،إن الهم الأفريقى واحد ،وأن الإعلام هو الجسر الحقيقى للشعوب لدعم قضايا التنمية.



