المحتجون بهونج كونج لا يزالون يختبئون في إحدى الجامعات

ظل أكثر من 100 متظاهر مختبئين في إحدى جامعات هونغ كونغ اليوم الخميس بينما أحاطت شرطة مكافحة الشغب بالحرم الجامعي، حيث يبحث بعض النشطاء يائسين عن طرق للهرب بينما اختبأ آخرون.



وقال بعض المتظاهرين لرويترز إنهم لا يصمدون أمام المواجهة مع الشرطة، ولكن لأنهم أبرياء ويبحثون عن طريق للهروب.



وقالت ميشيل الطالبة البالغة من العمر 20 عامًا، في حرم جامعة البوليتكنيك في شبه جزيرة كولون، لن أفكر في الاستسلام والاستسلام هو للأشخاص المذنبين.



وأضافت، "لا أحد منا في الداخل مذنب".



وتراكمت القمامة في جميع أنحاء الحرم الجامعي، مع القمامة والحطام من قنابل البنزين محلية الصنع تناثرت في جميع أنحاء الأرض. ولقد تخلى العديد من المحتجين عن معداتهم، بما في ذلك أقنعة الغاز والمظلات.



وحظي المركز المالي الآسيوي بفترة راحة قصيرة بعد أشهر من المظاهرات العنيفة في كثير من الأحيان، مع هدوء نسبي في جميع أنحاء المدينة خلال اليومين والليالي الماضيتين قبل انتخابات مجلس المقاطعة المقرر إجراؤها يوم الأحد.



وقالت الحكومة في ساعة متأخرة يوم الأربعاء إنها تراقب الوضع عن كثب لمعرفة ما إذا كان يمكن إجراء الانتخابات بسلام.



وتعد الجامعة، التي تقع في وسط شبه جزيرة كولون الصاخبة، آخر حرم جامعي لا يزال يحتله نشطاء خلال أسبوع شهد أعمال عنف أكثر حدة منذ تصاعد المظاهرات المناهضة للحكومة قبل أكثر من خمسة أشهر.



زالمتظاهرون غاضبون مما يرون أنه تدخل صيني في الحريات التي وعدت بها هونج كونج عندما عادت المستعمرة البريطانية إلى الحكم الصيني في عام 1997.



وقالت بكين إنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تمنح هونغ كونغ استقلالًا ذاتيًا.



ويمثل الاضطراب أخطر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.



واستسلم بعض المتظاهرين بينما احتُجز آخرون أثناء محاولات الهروب التي شملت التسلق من الجسر إلى انتظار الدراجات النارية والهرب عبر المجاري.



وفي الأسبوعين الماضيين، أحرق المتظاهرون المباني والبنية التحتية، بما في ذلك جسر للمشاة ومحطات النقل الجماعي وأكشاك القتلى في نفق كروس هاربور في المدينة الذي يربط جزيرة هونغ كونغ بشبه جزيرة كولون.



ويقول المحتجون إنهم غاضبون من الطريقة التي ساعد بها MTR، وهي شبكة السكك الحديدية العامة في هونغ كونغ، وشرطة مكافحة الشغب، وأن إغلاق البنية التحتية الرئيسية يجبر الحكومة على الاستماع إلى مطالبهم بالاقتراع العام والتحقيق المستقل في عنف الشرطة، بين اشياء اخرى.



وقالت السلطات، إن نفق كروس هاربور ظل مغلقا اليوم الخميس بسبب أضرار جسيمة.



وقالت شركة مترو MTR Corp في المدينة إن بعض خدمات القطارات ظلت مغلقة، في حين أن محطة يوين لونج الريفية في الأقاليم الجديدة ستغلق أبوابها بحلول الساعة الثانية ظهرًا، لتفادي المظاهرات التي تميز أربعة أشهر منذ أن هاجم أعضاء من العصابات الثلاثية المشتبه بهم المتظاهرين والركاب هناك.



واتهمت الصين الولايات المتحدة وبريطانيا بإثارة الاضطرابات في هونغ كونغ وانتقدت مجلس النواب الأمريكي بسبب إقراره مشروعي قانون يهدفان إلى دعم المحتجين وإرسال تحذير إلى الصين بشأن حقوق الإنسان.



وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن مسؤولًا صينيًا بارزًا في هونج كونج شيه فنج استدعى القنصل الامريكي العام للتنديد بالتشريع باعتباره تدخلا صارخا وانتهاكا للقانون الدولي.



ويأتي الغضب من التشريع الأمريكي، الذي تم إرساله إلى البيت الأبيض لتوقيع الرئيس دونالد ترامب أو نقضه، في الوقت الذي تخوض فيه الدولتان محادثات تجارية حساسة.

