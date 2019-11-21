"يوم من حياة السكندريين".. محاضرة في مُتحف الأثار بقصر خديجة





وأضاف "الفقي" أنه سوف يتم عمل ندوات في المدارس لزيادة الوعي الأثري لدى طلبة المدارس في القاهرة والجيزة، وذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالأطفال والشباب، ورؤية إدارة مكتبة الإسكندرية.

أعلن الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن متحف الأثار التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمكتبة الإسكندرية عقد أولى المحاضرات بقصر الأميرة خديجة بحلوان التابع لمكتبة الإسكندرية. وحاضر الدكتور صبحي عاشور أستاذ الآثار والفنون اليونانية-الرومانية بقسم الأثار والحضارة، بكلية الأداب، بجامعة حلوان تحت عنوان "أنشطة مدرسية وجنازة وعرض مسرحي وجدل سياسي: ملامح يوم عادي من حياة السكندريين في مايو 175م".تناول الدكتور "عاشور" آثارًا من فئات مختلفة تنتمي لسياق ثقافي وأثري محدد حيث أن فهم تلك العناصر يعرفنا على الكثير من قصص مستخدميها وأساليب حياتهم، وعادة ما تمدنا الوثائق الكتابية بأدلة مباشرة على الشئون العامة والخاصة بموضوعات إدارية أو أدبية غنية بالتفاصيل في ذلك العصر المتميز من عمر الحضارة المصرية العظيمة.وأكَّد "الفقي" أن قصر الأميرة خديجة بحلوان هو نموذج مصغر من مكتبة الإسكندرية في مدينة القاهرة، وعبَّر عن سعادته بكثرة تردد الأساتذة والطلاب من جامعات حلوان، والقاهرة، وعين شمس، ومدارس منطقة حلوان على حضور فعاليات الأنشطة الأثرية والثقافية بالقصر.