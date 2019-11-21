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إليسا تُشوق محبيها لحلقتها غدًا في برنامج "بيت الكل"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:12 م
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اليسا
اليسا
رانيا ماهر
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شوقت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعيها عن كيفيه ظهورها غدا ببرنامج" بيت الكل" الذي يعرض علي قناه mtv ، حيث أنها ليس متواجده في لبنان حالياً وكتبت تغريده عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائله: "‏بكرا انطروني بمفاجأة ببرنامج ‎بيت_الكل على الـ mtv.أنا بمونتريال وهني ببيروت والحلقة مباشرة، وما رح كون سكايب . فا كيف قولكن؟ انطرونا. وما رح قول أكتر هلق".


وبهذه الكلمات أثارت الفنانة إليسا فضول متابعيها منتظرين كيف ستظهر غدا علي الشاشة.


يشار أن الجمهور المصري ينتظر حفل النجمة اللبنانية إليسا، بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة السادس من أكتوبر، والذى من المقرر أن يقام يوم 13 ديسمبر المقبل، والذي سيشهد حضورا جماهيريا كبيرا، من جمهور إليسا في مصر.


كانت إدارة أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أعلنت عن أسعار تذكرا حضور حفل النجمة إليسا، وتنقسم تذاكر حضور الحفل إلى 4 فئات، حيث يسع مسرح أوبرا جامعة مصر أكثر من 2000 مقعد.


ومن ناحية أخرى كانت النجمة إليسا قد فجرت مفاجأة عن اعتزالها الغناء تماما، وذلك بعد الانتهاء من تسجيل الألبومها الأخير والذي سيكون أخر أعمالها الفنية، وكانت أخر الألبومات إليسا "إلي كل اللي بيحبوني"، والذي أعلنت من خلاله عن أصابتها بمرض سرطان الثدي، وكانت طرحتة بعام 2018، من خلال موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا، لدى جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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