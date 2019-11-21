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رامي جمال لعمرو دياب: "قدامك إحنا كلنا مُعجبين"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:11 م
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رامي جمال وعمرو دياب
رامي جمال وعمرو دياب
نور طلعت
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نشر الفنان رامي جمال، صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب، موجها الشكر إليه وذلك عبر خاصية "ستوري" بحسابه الخاص بموقع الصور الشهير"إنستجرام".


وكتب رامي، علي الصورة: "شكرا علي روحك الجميلة، قدامك كلنا معجبين".


واجتمع رامي، بعمرو دياب خلال حفل عيد ميلاد المنتج جمال العدل، الذي حضره نخبة كبيرة من الفنانين.


وحرص رامي جمال على تهنئة المنتج جمال العدل بعيد ميلاده، ذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وذلك بنشره صور من الإحتفال برفقه جمال، ومعظم الحاضرين.


حيث علق علي صورته معه وكتب قائلا: "كل سنة وانت طيب وقلبك وروحك أحلي من بعض، وانت وكل حبايبك بخير، كل سنة وانت مبسوط، أنا اعرف حضرتك من أسبوع بس فعلًا حب الناس ليك مش من فراغ، شكرًا على الدعوة، شكرًا على اليوم الجميل، وعقبال مليون سنة شكرًا لكل اللي كانوا موجودين على الروح الحلوة اللي شفتها".


في سياق أخر سجل الفنان رامي جمال، منذ أيام حلقه مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامجها "صاحبه السعادة" ليكون الظهور الإعلامي الأول له عقب إعلانه بإصابته مرض البهاق، وسيتم عرضها بشهر ديسمبر المقبل.


وسيتحدث رامي جمال عن أزمة مرضه، وتفاصيل الإصابة به، ومحاولة علاجه، وعن زوجته ناريمان وتفاصيل جديدة في حياته الفنية.

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