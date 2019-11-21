Advertisements
Advertisements
Advertisements

كشف ملابسات سرقة شركة استثمارية في النزهة.. و"عامل سابق" لغز الجريمة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تبلغ لقسم شرطة النزهة من "ا. ع. ع"، 70 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة العظيم للتجارة والخدمات الاستثمارية الكائنة بحي الوزراء دائرة القسم ومقيم فيلا 5 شارع الشهيد عبد الوهاب البشري، الشيراتون، دائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي 36 ألف جنيه من داخل الخزينة بالشركة عمله، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشركة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وفحص العاملين السابقين والحاليين بالشركة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ا. م. ح"، 52 سنة، عامل سابق بالشركة محل البلاغ ومقيم مساكن السبتية مدخل 3 بلوك 1 أ دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكنت قوه من وحدةمباحث وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرا ًلسابقة عمله بالشركة محل البلاغ وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية داخل خزينة مكتبه تمكن من اصطناع نسخه من مفاتيح الشركة والخزينه إبان عمله بها فخطط لسرقتها، وفي سبيل ذلك تمكن من الدخول الشركة ليلًا وفتح الخزينة وسرقة المبلغ المالي المشار إليه ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط مبلغ 26 ألف جنيه، وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

 وباستدعاء المجني عليه تعرف علي المتهم، واتهمه بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة لتولي التحقيقات.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 13 ساعة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ يوم

مانشستر سيتي يخطط لخطف صفقة ريال مدريد وبرشلونة المنتظرة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

منذ ساعة و نصف

"التعليم" ترد بقوة على واقعة وفاة طالب أثناء اليوم الدراسي.. وتتوعد بـ"عقوبات جسيمة"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بالمستندات نكشف حقيقة استبعاد رمضان صبحي من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر 9 قرارات تهم المصريين "إجازات وتعويضات"

منذ 37 دقيقة

أول رد فعل من الزمالك على إقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ نصف ساعة

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ يوم

خاص.. الأهلي يشعل حربا مع الزمالك على نجم وادي دجلة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

11:39 ص

أول رد فعل من الزمالك على إقامة السوبر الإفريقي في قطر

01:23 م

مانشستر سيتي يخطط لخطف صفقة ريال مدريد وبرشلونة المنتظرة

01:09 م

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

07:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status